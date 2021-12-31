В Европе цена на газ опустилась ниже $800 за тысячу кубометров

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31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цена газа в Европе во время биржевых торгов сегодня опустилась ниже $800 за тыс. куб.м впервые с 10 ноября. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, сообщает ТАСС.
Цена февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снижалась до $796 за 1 тыс. куб.м.
Общее снижение стоимости газа с начала торгов составляет более 22%, а по сравнению с историческим рекордом прошлой недели цена газа упала почти в три раза.
21 декабря биржевая цена газа в Европе впервые в истории преодолела отметку в $2 тыс. за тыс. куб.м на фоне наступающих холодов и аномально низких запасов в европейских хранилищах газа.-0-