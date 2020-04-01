В Европе за две недели не менее миллиона человек потеряли работу - ЕКП

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Европе за последние две недели не менее миллиона человек потеряли работу, сообщает Euronews со ссылкой на Европейскую конфедерацию профсоюзов (ЕКП).

По данным ЕКП, эта цифра взята из отчетов, представленных профсоюзами по всей Европе, и включает только работников по контракту, которые подали заявления на пособие по безработице. Общее число уволенных, включая самозанятых, может быть вдвое больше.

"В настоящий момент, особенно по итогам прошлой недели, мы наблюдаем, что количество компаний, исчезающих с рынка, резко увеличивается, - объясняет генеральный секретарь ЕКП Лука Висентини. - Тысячи малых и средних предприятий, которые были заблокированы, не смогут вернуться на рынок, потому что они умирают. А с другой стороны, мы наблюдаем минимум один миллион рабочих, которые стали безработными в разных европейских странах".

"Представьте, что произойдет после Пасхи, если эта ситуация не будет урегулирована какими-либо чрезвычайными мерами? Число безработных рискует возрасти в три, в четыре раза", - говорит Лука Висентини.

Он напомнил о прогнозе Международной организации труда, согласно которому пандемия коронавируса COVID-19 может привести к потере 25 млн рабочих мест. "Значительная часть этой потери придется на Европу, если наш континент не примет срочных решений, как справиться с этой чрезвычайной ситуацией", - сказал Лука Висентини.-0-