В Европе за сутки 17,5 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Европе за минувшие сутки зафиксировано 17,5 тыс. случаев заболевания коронавирусом COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения.

Всего за сутки коронавирус подтвержден более чем у 24,2 тыс. человек, наибольшее число - 17,5 тыс. - в европейском регионе.

Общее число случаев заражения выросло до 234 тыс. В том числе почти 104,6 тыс. случаев зафиксировано в Европе - больше всего заболевших в Италии, Испании, Германии, Франции и Швейцарии.

Число летальных исходов достигло 9 840. В том числе 1 061 человек умер за последние сутки, из них 816 - в европейских странах.

ВОЗ также информирует, что в мессенджере WhatsApp появился чат-бот, предоставляющий данные по коронавирусу. Служба Health Alert доступна на английском, на следующей неделе будет представлена и на других языках. Этот чат-бот будет предоставлять последние новости и информацию о COVID-19, в том числе подробную информацию о симптомах и мерах защиты. Для использования сервиса нужно отправить слово Hi на номер +41-79-893-1892.-0-