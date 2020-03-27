В Европе зафиксировано более 250 тыс. случаев заражения коронавирусом

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Европе отмечается наибольшее количество заболевших и умерших от короновируса: зафиксировано 250 287 случаев заражения и 13 950 летальных исходов, сообщает ТАСС со ссылкой на ежедневный информационный бюллетень Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

На втором месте - Западно-Тихоокеанский регион, к которому, в частности, отнесены Китай, Республика Корея и Япония. В нем по состоянию на 26 марта зафиксировано 99 058 заболевших и 3 540 летальных исходов.

Третью позицию занимают Южная и Северная Америка, где коронавирусом заразились в общей сложности 75 712 человек и 1 065 умерли.

За сутки о выявлении коронавируса объявили три новых страны (территории).

Согласно приведенной статистике, всего в мире по состоянию на 10.00 по женевскому времени 26 марта зарегистрировано 462 684 случая заражения коронавирусом и 20 834 летальных исхода. За сутки число заразившихся увеличилось более чем на 49 тыс. человек, число смертельных исходов выросло на 2 401.

В свою очередь Университет Джонса Хопкинса и газета The New York Times сообщили, что США вышли на первое место в мире по количеству зараженных. По информации университета, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США выявили 82 404 случая инфицирования.-0-