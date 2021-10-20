В Европейском регионе ввели 1 млрд доз вакцин против коронавируса

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один миллиард доз вакцины против COVID-19 введен в Европейском регионе ВОЗ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованный пресс-релиз регионального бюро организации.

Первый миллиарда доз в Европе - важная веха, но предстоит еще многое сделать. "История проверяет нас этой пандемией. Решительные и коллективные действия приведут к успеху, а действия в одиночку - к провалу, - приводятся в сообщении слова директора бюро Ханса Клюге. - Пока пандемия не закончится, мы должны работать как одна команда, чтобы обезопасить себя и друг друга".

Главной проблемой в борьбе с пандемией остается неравномерный охват вакцинами - иммунизировано лишь около трети населения региона. В некоторых странах отмечены неравномерные поставки препаратов и недоверие население к иммунизации, в то время как другим государствам удалось преодолеть эти трудности.

Целью по-прежнему является достижение 70-процентного охвата иммунизацией для стабилизации кризиса. По мнению экспертов ВОЗ, очевидна безотлагательность ускорения вакцинации, так как рост инфицирования наблюдается среди непривитых людей. "Подавляющее большинство людей, госпитализированных из-за COVID-19 и нуждающихся в интенсивной терапии, не прошли полный курс вакцины против COVID-19. Во многих странах с высоким уровнем вакцинации в последние недели наблюдался всплеск заболеваемости, но это не привело к столь же высокому уровню госпитализаций, что, без тени сомнения, свидетельствует о неоспоримой пользе вакцин в предотвращении тяжелых заболеваний и смерти", - отмечено в сообщении.

ВОЗ поддерживает справедливое распределение доз внутри региона и за его пределами, содействуя обмену информацией о поставках и наличии вакцин, а также сотрудничеству в этой области через COVAX и другие механизмы.-0-