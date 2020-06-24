В Европу пришла жара

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24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В страны Европы пришла жара, однако повышение температуры, вызванное горячими воздушные массами из Африки, продлится недолго, сообщает Euronews.
Столбик термометра на всей территории Франции 24 июня поднимался выше 30 градусов. В ряде районов на юго-востоке и западе страны воздух прогрелся до плюс 37.
Жара ощущалась в Великобритании и Швеции. В Испании столбик термометра поднялся до 40-градусной отметки, а в Севилье даже превысил ее.
По прогнозам синоптиков, к выходным температура воздуха должна снизиться.-0-