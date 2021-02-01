В Евросоюзе миллионы людей живут в нищете - спецдокладчик ООН

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский союз не смог добиться поставленной цели и к 2020 году вызволить из нищеты 20 млн человек. Решительно пересмотреть свою социально-экономическую политику призвал Евросоюз спецдокладчик ООН по проблеме крайней нищеты Оливье де Шуттер, сообщает Центр новостей ООН.

Оливье де Шуттер напомнил, что в 2019 году 21,1% населения (92,4 млн человек), то есть каждый пятый житель Евросоюза, жили на пороге бедности. Причем 20,4 млн из них - люди, у которых есть работа. В нищете проводят детство 23,1% (19,4 млн) детей.

Поскольку до недавнего времени в Евросоюзе наблюдался стабильный экономический рост и сокращение безработицы, единственное объяснение такого положения Одивье де Шуттер видит в том, что преимущества экономического роста распределялись неравномерно.

Пандемия COVID-19 ввергла в бедность тех, кто никогда ее не знал. "Я говорил с людьми, которые впервые узнали, что такое голод, оказались на улице или страдают от нападок только потому, что бедны", - отметил Оливье де Шуттер.

Он с сожалением отметил, что ежегодные рекомендации Евросоюза входящим в него государствам вместо того, чтобы включать в качестве приоритетов инвестиции в здравоохранение, образование и социальную защиту, содержат предложение сокращать бюджеты во имя экономии. "С 2009 года государства - члены ЕС сокращают финансирование этих сфер, которые являются ключевыми в деле сокращения бедности", - подчеркнул спецдокладчик ООН.

Он также напомнил, что в 2019 году была принята европейская "Зеленая сделка", включающая задачи в области окружающей среды и социального развития. Однако, по мнению эксперта, она не содержит целей в сфере борьбы с бедностью. Кроме того, по его словам, страны Евросоюза соревнуются за инвестиции, сокращая налоги, снижая зарплату и ослабляя социальную защиту работников. Все это подрывает усилия по сокращению бедности.

"Если Европа хочет стать лидером в построении инклюзивного общества, она должна принять смелую всеевропейскую стратегию борьбы с бедностью, которая бы поставила цель к 2030 году наполовину сократить число бедняков", - считает эксперт.-0-