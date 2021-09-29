В Евросоюзе подняли вопрос об отмене безвиза для Украины

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Некоторые страны - участницы Евросоюза подняли вопрос о возможности отмены безвизового режима для Украины, Молдовы, Грузии и стран Западных Балкан, сообщает РБК-Украина.

Во внутреннем документе ЕС, который оказался в распоряжении СМИ, говорится, что вопрос об отмене безвиза для названных стран поднят из-за частых нарушений. В частности, указывается, что граждане этих стран пользуются безвизовым режимом, чтобы незаконно проживать в ЕС и подавать необоснованные ходатайства об убежище.

Согласно документу, Германия, Франция и Италия недовольны частыми злоупотреблениями безвизовым режимом со стороны граждан Албании, Молдовы, Украины и Сербии. Также указывается, что число прошений о предоставлении убежища гражданам Грузии за последние три месяца увеличилось более чем на 50%. В документе Германия упомянула Молдову как особый случай, когда с июня по август 2019 года и с июня по август 2021 года рост отказов в реадмиссии лиц составил 429%. Франция указала на проблемы из-за граждан Албании, Грузии и Сербии. Бельгия жалуется на Молдову, а Чехия - на Грузию, Молдову и Украину.

Внутренний документ ЕС датирован 27 сентября, он был выпущен во время поездки председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен по Западным Балканам.-0-