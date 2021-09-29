В Евросоюзе подняли вопрос об отмене безвиза для Украины

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 29 сентября 2021
Минск Ясно +11°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
16:11 Монтаж временной кровли костела в Будславе планируют завершить до конца октября Регионы
16:01 Власти Франции хотят продлить использование санитарного пропуска до лета В мире
16:00 Познакомиться с творчеством Ференца Листа можно на выставке к 210-летию композитора в Минске Афиша
15:58 Комплекс современных очистных сооружений открыли в Жабинковском районе Регионы
15:53 Сергеенко: все, кто заигрался в "революцию" здесь и за рубежом, ответят перед законом Общество
15:47 Мининформ: доступ к интернет-ресурсу kp.by ограничен Общество
15:45 Музыкальный сезон в БГАМ откроется концертом памяти Дмитрия Шостаковича Афиша
15:23 Экспозиция о партизанах Беларуси в годы ВОВ откроется в Минске 30 сентября Афиша
15:20 Кушнаренко: у Житковичского ТБЗ есть четкая стратегия развития Регионы
15:17 Две станции обезжелезивания введут к 1 октября в Чаусском районе Регионы
15:09 Материалы о геноциде белорусского народа будут переданы прокурорам зарубежных стран к концу года Общество
15:06 Дни белорусского кино открылись на Ташкентском международном кинофестивале Культура
14:57 Думбадзе об афганских беженцах на границе: мир должен узнать правду Общество
14:54 Минэнерго: ожидается рост объемов продукции торфяной отрасли на 15-20% за пятилетку Экономика
14:45 Загрязнение воздуха стало причиной 6 млн случаев преждевременных родов В мире
14:44 Ананич о ситуации с афганскими беженцами на границе: этих людей мы в беде не оставим Общество
14:44 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1993 пациента с COVID-19, выписаны 1295 Общество
14:23 Минтранс выразил соболезнование родным погибшего сотрудника КГБ Общество
14:17 В Евросоюзе подняли вопрос об отмене безвиза для Украины В мире
14:08 Лискович: силовой блок стоит на защите государства и общества Общество
14:05 Следователи работают на месте пожара на "Нафтане" Происшествия
14:03 Сенаторы и работники секретариата Совета Республики почтили память погибшего сотрудника КГБ Общество
13:56 В 2022 году на реставрацию Спасо-Преображенской церкви в Полоцке выделят Br1 млн Регионы
13:55 Стартовал прием заявок на новый сезон проекта "Студент БГУ на неделю" Общество
13:50 Заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям при Совмине прошло в Минске Общество
13:48 United Airlines уволит около 600 работников, отказавшихся привиться от COVID-19 В мире
13:46 В Полоцке обсудили подготовку к празднованию 900-летия Спасо-Евфросиниевского монастыря Регионы
13:38 Брестская область заинтересована развивать межрегиональные отношения с Ираном Регионы
13:36 Обновленное терапевтическое отделение открыли в Добрушской райбольнице Регионы
13:32 Мингорисполком и облисполкомы проведут 2 октября прямые телефонные линии Общество
Все новости
Все новости
В мире
29 сентября 2021, 14:17

В Евросоюзе подняли вопрос об отмене безвиза для Украины

Фото из архива
Фото из архива

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Некоторые страны - участницы Евросоюза подняли вопрос о возможности отмены безвизового режима для Украины, Молдовы, Грузии и стран Западных Балкан, сообщает РБК-Украина.

Во внутреннем документе ЕС, который оказался в распоряжении СМИ, говорится, что вопрос об отмене безвиза для названных стран поднят из-за частых нарушений. В частности, указывается, что граждане этих стран пользуются безвизовым режимом, чтобы незаконно проживать в ЕС и подавать необоснованные ходатайства об убежище.

Согласно документу, Германия, Франция и Италия недовольны частыми злоупотреблениями безвизовым режимом со стороны граждан Албании, Молдовы, Украины и Сербии. Также указывается, что число прошений о предоставлении убежища гражданам Грузии за последние три месяца увеличилось более чем на 50%. В документе Германия упомянула Молдову как особый случай, когда с июня по август 2019 года и с июня по август 2021 года рост отказов в реадмиссии лиц составил 429%. Франция указала на проблемы из-за граждан Албании, Грузии и Сербии. Бельгия жалуется на Молдову, а Чехия - на Грузию, Молдову и Украину.

Внутренний документ ЕС датирован 27 сентября, он был выпущен во время поездки председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен по Западным Балканам.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Евросоюз Украина
Новости рубрики В мире
Фото liberation.fr Власти Франции хотят продлить использование санитарного пропуска до лета
Фото из архива Загрязнение воздуха стало причиной 6 млн случаев преждевременных родов
Фото из архива United Airlines уволит около 600 работников, отказавшихся привиться от COVID-19
Фото из архива ООН: пандемия не должна оправдывать бездействие в проблеме изменения климата
Фото UNsplash ФАО: число голодающих в мире увеличилось на 132 млн из-за пандемии COVID
Лагерь беженцев. Фото из архива Побег из Руклы. Почему мигранты боятся жить в Литве
Главное
"Безнаказанным это не останется". Лукашенко о трагедии с сотрудником КГБ
Сергеенко: все, кто заигрался в "революцию" здесь и за рубежом, ответят перед законом
Главный госсанврач о СOVID-19, качестве воды и подготовке специалистов
Заказать и получить карточку Беларусбанка можно не выходя из дома
Топ-новости
Гайдукевич: западные центры после неудавшейся попытки госпереворота делают ставку на терроризм
ЕЭК согласовывает ответные меры стран ЕАЭС на санкции Запада, их представят на саммите глав государств
Дом "Киото" встречает новоселов! Первые жильцы уже получили ключи от своих квартир!
Думбадзе об афганских беженцах на границе: мир должен узнать правду
Озимые зерновые в Беларуси посеяли на 58,4% запланированных площадей
Заморозки ожидаются ночью 30 сентября в Беларуси
Следователи работают на месте пожара на "Нафтане"
Материалы о геноциде белорусского народа будут переданы прокурорам зарубежных стран к концу года
Швед: Польша, страны Балтии и Украина игнорируют международные обязательства
Застройщики теперь могут возводить инженерную и транспортную инфраструктуру за собственные средства
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1993 пациента с COVID-19, выписаны 1295
Кому с 10.10.2021 понадобится касса? Вероятно, и вам тоже
ГПК: литовские силовики выкинули беженца с травмой ноги на линию границы
ФОТОФАКТ: К зданию КГБ в Минске люди продолжают нести цветы (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
Килин: инициативы стран СНГ позволяют объединить усилия в развитии интеграции
Реклама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Беларусь на площадке ООН в Нью-Йорке Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.