18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Евросоюзе значительно растет число соискателей убежища, в том числе из-за рекордного количества заявок от афганских беженцев, сообщает Delfi со ссылкой на данные Европейского бюро по вопросам предоставления убежища (EASO).

В августе 2021 года страны ЕС зарегистрировали около 56 тыс. ходатайств о предоставлении международной защиты, что на 40% больше, чем в августе 2020 года.

По словам исполнительного директора EASO Нины Грегори, август стал третьим месяцем подряд, когда фиксируется значительное увеличение числа прошений о предоставлении убежища. "Таким образом, в Европе мы почти достигли уровня докоронавирусных времен по ходатайствам о предоставлении убежища", - сказала глава EASO.

Она добавила, что только граждане Афганистана подали в августе около 10 тыс. прошений об убежище в Евросоюзе. Это является рекордным показателем и на 38% больше, чем месяцем ранее. "Мы должны готовиться к тяжелой ситуации с миграцией из Афганистана в Европу", - предупредила Нина Грегори.-0-