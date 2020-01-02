В феврале Saudi Aramco снизит цены на нефть для Европы на $2,2

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нефтяная корпорация Saudi Aramco из Саудовской Аравии снизит цены на нефть сорта Arab Light для европейских потребителей на $2,2 за баррель с поставкой в феврале, сообщило агентство Bloomberg.

Экспортные цены на нефть для стран Средиземноморья с поставкой в феврале снизятся на $2,9.

Для рынка США цена саудовской нефти поднимется на $0,2 за баррель. Стоимость поставок для азиатских потребителей в феврале не изменится, сообщает Bloomberg.

Саудовская Аравия формирует график поставок на основании заявок потребителей в начале каждого месяца. Королевство планировало ограничить свой экспорт нефти в рамках соглашения ОПЕК+ в пределах 7 млн б/с.

Стоимость нефти Brent на Лондонской бирже ICE 2 января находилась на отметке $65,4 за баррель.-0-