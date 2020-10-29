В Филадельфии из-за беспорядков ввели комендантский час

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мэр Филадельфии (штат Пенсильвания, США) ввел в городе комендантский час из-за беспорядков, начавшихся после того, как полицейские застрелили местного темнокожего жителя Уолтера Уоллеса. Об этом сообщает американская газета The Washington Post.

По словам официальных лиц, решение о введении комендантского часа мэр Джим Кенни принял, чтобы пресечь волну грабежей, пожаров, а также насилия по отношению к полицейским, которые наблюдались в последние несколько ночей во время протестов в городе. Комендантский час действует с 21.00 до 06.00. Людям в это время разрешается покидать свои дома только для поездок на работу или же при обращении за медицинской и срочной помощью, а также для отправки бюллетеня по почте. Власти Филадельфии сделали исключение для сотрудников СМИ, которым во время комендантского часа разрешено исполнять свои профессиональные обязанности. О сроках действия комендантского часа не сообщается.

Вечером (по местному времени) 28 октября в Филадельфии планировались мирные протесты против насилия со стороны полиции, а также митинг, однако они были отменены из-за введения комендантского часа.

По данным властей, в ходе беспорядков, продолжавшихся две ночи подряд, были задержаны более 170 человек. В стычках пострадали около 50 полицейских. Несколько сотен служащих Национальной гвардии штата были мобилизованы для поддержания порядка в Филадельфии.

Протесты в Филадельфии начались после того, как полицейские 26 октября застрелили в городе чернокожего молодого человека. 27-летний Уолтер Уоллес, вооруженный ножом, направлялся в сторону полицейских, которые неоднократно призывали его бросить оружие. Рядом с Уоллесом находилась его мать, которая также пыталась успокоить молодого человека. Поскольку призывы не возымели действия, правоохранители несколько раз выстрелили в Уоллеса. Офицер отвез раненого в больницу, где тот скончался от полученных ран. Семья погибшего сообщила, что он страдал психическими расстройствами и постоянно принимал лекарственные препараты.-0-