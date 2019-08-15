В Филадельфии произошла стрельба - пострадали семь полицейских

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семь сотрудников полиции пострадали 13 августа в перестрелке в северной части города Филадельфия (штат Пенсильвания). Об этом сообщил местный филиал телеканала CBS .

Шесть полицейских получили огнестрельные ранения. Еще один, предположительно, пострадал в ДТП, когда ехал к месту происшествия.

Сотрудники правоохранительных органов задержали одного человека в связи с произошедшим. Является ли он подозреваемым, не уточняется.

Полицейское управления Филадельфии в Twitter подтвердило, что огнестрельные ранения получили шесть стражей порядка. Угрозы их жизням нет. В полиции подтвердили, что один подозреваемый по-прежнему ведет стрельбу.

По сведениям CBS, первоначально полицейские прибыли к месту по вызову, касающемуся наркотиков.-0-