В Финляндии из-за сильного ветра и снега без света остались более двух тысяч домов

1 января, Минск /Корр.БЕЛТА/. Более 2,3 тыс. домов в Финляндии остались без электричества из-за непогоды, передает телеканал МИР 24 со ссылкой на ТАСС.

Причиной перебоев в энергообеспечении стали сильный ветер и мокрый снег, вызвавшие обрывы линий электропередачи. В основном удару стихии подверглись центр и северо-восток страны. Удары стихии накрыли 23 населенных пункта.

В западных районах страны ближе ветер продолжит усиливаться до скорости более 20 м в сек.