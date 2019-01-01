В Финляндии из-за сильного ветра и снега без света остались более двух тысяч домов

1 января, Минск /Корр.БЕЛТА/. Более 2,3 тыс. домов в Финляндии остались без электричества из-за непогоды, передает телеканал МИР 24 со ссылкой на ТАСС.
Причиной перебоев в энергообеспечении стали сильный ветер и мокрый снег, вызвавшие обрывы линий электропередачи. В основном удару стихии подверглись центр и северо-восток страны. Удары стихии накрыли 23 населенных пункта.
В западных районах страны ближе ветер продолжит усиливаться до скорости более 20 м в сек.
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