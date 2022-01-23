В Финляндии начались первые региональные выборы

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые в стране региональные выборы начались в Финляндии. Избирательные участки открылись в 09.00 по местному времени (10.00 по московскому времени), сообщает ТАСС.

В ходе этих выборов будут избирать депутатов региональных советов, созданных после недавних реформ социальных округов, всего в Финляндии их 21. К ним от муниципалитетов перейдут вопросы работы органов здравоохранения, пожарных частей, оказания различных социальных услуг.

Первые результаты голосования объявят сразу после завершения работы избирательных участков в 20.00 (21.00 по московскому времени).

Согласно последним опросам общественного мнения, самой популярной среди избирателей является оппозиционная Национальная коалиционная партия, на втором месте - правящая Социал-демократическая партия Финляндии, далее - ее партнер по правительственной коалиции "Финляндский центр".-0-