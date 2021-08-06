В Финляндии открылась поликлиника для людей с длительными симптомами COVID-19

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поликлиника для пациентов с длительными синдромами коронавируса, сохраняющимися после перенесенного заболевания, открылась в Хельсинки, сообщает газета Helsingin Sanomat.

За помощью в поликлинику могут обратиться пациенты, у которых симптомы коронавируса сохраняются на протяжении более чем трех месяцев после диагностирования инфекции.

По словам главного врача поликлиники Хелены Лииры, в медучреждении пока не было больших очередей. На сегодняшний день лечение прошли несколько десятков пациентов.

Чтобы избежать неприятных и даже опасных последствий инфекции, Хелена Лиира рекомендовала пройти вакцинацию.

Симптомы так называемого длительного ковида разнообразны. К ним относится одышка, учащенное сердцебиение, усталость, нарушение восприятия вкусов и запахов, боли в суставах, мышцах и груди, депрессия.

Пока данных научных исследований о протекании долгосрочных симптомов коронавируса не так много. Врачи поликлиники планируют наладить сотрудничество с экспертами из Хельсинкского университета, а также с различными специалистами в области здравоохранения для проведения исследований. В перспективе рассматривается международное сотрудничество.-0-