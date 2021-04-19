В Финляндии открываются рестораны и бары

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во всех регионах Финляндии с 19 апреля открываются рестораны и бары после ограничений, действовавших из-за распространения COVID-19, такая информация опубликована в Twitter Министерства экономического развития и занятости Финляндии.

Как уточняется, заведения должны соблюдать временные ограничения в отношении часов работы, часов продажи алкоголя, количества клиентов в помещениях ресторанов и баров.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Финляндии на 18 апреля зарегистрирован 84 131 случай заражения COVID-19, умерли 887 человек.-0-