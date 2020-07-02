В Финляндии разрешили массовые мероприятия на открытом воздухе с участием более 500 человек

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начиная с сегодняшнего дня в Финляндии разрешены мероприятия на открытом воздухе с участием более 500 человек. Для публики станет доступным посещение футбольных матчей, фестивалей и других культурных мероприятий. Однако в силе остались некоторые ограничения, сообщает телерадиокомпания Yle.

Одно из главных требований финских властей - обеспечение социальной дистанции между зрителями. Трибуны должны быть устроены таким образом, чтобы можно было ограничить количество посетителей. У каждого из них должно быть свое посадочное место или свой участок. Трибун или секторов может быть несколько, однако обслуживание (персонал, кафе, туалеты и т.д.) каждого из них должно происходить отдельно.

Массовые мероприятия, которые проводятся в закрытых помещениях, все еще ограничены количеством посетителей до 500 человек вплоть до 1 августа. До этого срока остается в силе и рекомендация об удаленной работе. Также не снято большинство ограничений на поездки. В настоящее время правительство не рекомендует вояжи за границу, не считая Норвегии, Дании, Исландии и стран Балтии.

С 13 июля правительство снимает ограничения на поездки в Австрию, Венгрию, Германию, Грецию, Италию, Испанию, Люксембург, Мальту, Словакию, Словению, Швейцарию и Лихтенштейн, а также не входящие в зону Шенгена Ирландию, Кипр и Хорватию, при условии, что эпидемиологическая ситуация там не изменится.

Ресторанам разрешается быть открытыми с 4 утра до 2 ночи. Максимальное количество посетителей ограничено до 75% от обычного. У каждого посетителя должно быть свое посадочное место.-0-