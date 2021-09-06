В Финляндии решили отказаться от социальной дистанции в два метра

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Финляндии приняли решение отменить соблюдение безопасной дистанции в два метра для закрытых помещений, установленной для борьбы с коронавирусом, пишет Yle.

По словам премьер-министра Санны Марин, ношение масок и прочие ограничительные меры могут быть отменены уже в октябре. Такое решение правительство страны приняло на внеочередном заседании. "Из закона будет исключено определение "близкого контакта", то есть дистанции в два метра, а также определенный законом уровень заражаемости", - говорится в сообщении.

В дальнейшем дистанцию "близкого контакта" будут определять региональные управления органов государственной власти. Соответствующее предложение министров должно получить одобрение парламента.

Премьер-министр также заявила, что ограничительные меры будут сняты, когда полный курс вакцинации пройдет более 80% населения от 12 лет. Это касается также ношения масок.-0-