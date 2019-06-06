В Финляндии сформировано новое правительство во главе с Антти Ринне

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Финляндии сформировано новое правительство во главе с премьер-министром Антти Ринне. Об этом сообщает финская телерадиокомпания Yle.

Кандидатура нового премьер-министра была одобрена парламентом в ходе пленарного заседания. Во время голосования 111 парламентариев поддержали Антти Ринне, 74 высказались против его назначения.

Сегодня президент Финляндии Саули Ниинисте принял отставку премьера Юхи Сипиля, а также возглавляемого им кабинета министров. Затем был утвержден новый состав правительства. В торжественной обстановке министры принесли присягу и обязались соблюдать Конституцию и законы, а также служить верой и правдой гражданам и обществу.

В новое левоцентристское правительство Финляндии вошли девятнадцать министров: семь портфелей получила Социал-демократическая партия Антти Ринне, пять - Финляндский центр, три - Союз "зеленых", по два - Левый союз и Шведская народная партия. В составе нового кабинета министров 11 женщин и восемь мужчин.-0-