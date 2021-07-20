В Финляндии сообщили о начале четвертой волны пандемии коронавируса

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Финляндия началась четвертая волна пандемии коронавируса. Об этом сообщает портал Известия со ссылкой на директора департамента безопасности здоровья Национального института здравоохранения и социального развития страны Мика Салминен.

Во многих странах Европы в данный момент происходит прирост случаев заражения COVID-19. Больше всего вирусу подвержены непривитые граждане и молодежь, в то время как среди людей старше 70 лет прироста инфицированных практически не наблюдается, отметил специалист.

Салминен добавил, что на этой неделе правительство Финляндии должно принять решение о возможном новом ужесточении ограничительных мер.

По данным портала Worldometer, по состоянию на 20 июля в Финляндии COVID-19 был зафиксирован у 100 773 человек. Число летальных случаев достигло 978. Вылечились от коронавируса 46 000 граждан страны.

Накануне официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь заявил, что страна вступила в четвертую волну пандемии коронавируса с более высокими темпами заражения, чем это было на предыдущих этапах. По его словам, за последнюю неделю число случаев заражения коронавирусом увеличилось вдвое. В 80% случаев заражения речь идет о варианте "Дельта", отметил Атталь.-0-