В Финляндии стоимость электричества взлетела до рекордного уровня

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стоимость электричества в Финляндии взлетела до рекордного уровня: мегаватт-час в пиковое время стоит более 400 евро. Это примерно в 5 раз выше, чем год назад, сообщает газета Helsingin Sanomat.

При таком уровне цен финны, которые отапливают дома электричеством, будут вынуждены оплачивать счета за электричество в размере 675 евро в месяц, а это примерно на 400-500 евро больше, чем приходилось платить прошлой зимой. Кроме этого, граждане Финляндии дополнительно оплачивают услугу за передачу электроэнергии, но цена передачи является фиксированной.

Эксперты считают, что высокие цены сохранятся до июня следующего года, пока в стране не запустят АЭС "Олкилуото-3".-0-