В Финляндии впервые оштрафовали водителей самокатов

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице Финляндии Хельсинки полиция впервые оштрафовала пользователей служб проката самокатов, которые совершали опасные маневры на тротуаре. Об этом на своей странице в Twitter сообщил командир Центра безопасности дорожного движения полиции Финляндии 31.

"Оштрафовали четверых по 40 евро каждого за опасное управление электрическим самокатом на оживленном тротуаре в Эспоо", - написал он.

Финские медики отмечают, что с появлением служб проката самокатов увеличилось количество случаев травматизма на улицах. Сейчас в столичном регионе Финляндии работает шесть операторов по прокату самокатов. Пользователь может взять напрокат любой попавшийся по пути самокат, пройдя процедуру регистрации в приложении. Стоимость активации самоката равна 1 евро, после чего пользователь платит за каждую минуту 25 центов.-0-