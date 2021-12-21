В Финляндии впервые за 40 лет запустили новую АЭС

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Третий блок АЭС "Олкилуото-3" в Финляндии запущен сегодня утром. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию - оператора станции Teollisuuden Voima (TVO).

"Реактор АЭС "Олкилуото-3" запущен. Это был исторический момент. В Финляндии в последний раз новая АЭС вводилась в эксплуатацию более 40 лет назад... После начала регулярной выработки станция будет поставлять порядка 14% от общего объема электроэнергии Финляндии", - говорится в сообщении.

Мощность станции будут повышать постепенно, выработка электричества начнется в январе на мощности 30%, начало регулярного производства запланировано на июнь. Центр ядерной и радиационной безопасности Финляндии выдал разрешение на запуск реактора АЭС "Олкилуото-3" на прошлой неделе.

Два существующих энергоблока АЭС "Олкилуото", на которых установлены реакторы кипящего типа, производят более 16% потребляемой Финляндией электроэнергии. АЭС играет важную роль в обеспечении электроэнергией целлюлозно-бумажных комбинатов страны.-0-