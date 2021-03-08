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08 марта 2021, 00:59

В Финляндии вступают в действие жесткие карантинные меры

Фото Reuters
Фото Reuters
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8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Финляндии с 8 марта вводится жесткие карантинные меры в связи с ситуацией с коронавирусом. Как сообщает ТАСС со ссылкой на правительство страны, действие жестких ограничений продлится три недели.

В рамках вводимых мер на дистанционное обучение будут переведены ученики средних и старших школ, отменены занятия для детей старше 12 лет, рекомендован перевод сотрудников на удаленную работу. Планируется также закрытие ресторанов, баров, кафе и ночных клубов, но решение об этом парламент страны должен принять только в понедельник. Эта и другие меры, однако, не должны коснуться регионов, где эпидемическая ситуация спокойная и находится на так называемом базовом уровне.

Число случаев заражения коронавирусом в Финляндии увеличилось за сутки на 511 и достигло, по данным на воскресенье, 62 063. Всего от осложнений, вызванных инфекцией, в стране скончались 767 человек. Тестирование на коронавирус прошли более 3 млн жителей. Кроме того, в стране выявлены 1 295 случаев заражения новыми штаммами коронавируса. Первую дозу вакцины от COVID-19 уже получили около 500 тыс. человек.-0-

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