В Финляндии за отказ от тестирования на COVID-19 может грозить тюремное заключение

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Финляндии рассмотрело поправки в законодательство, предусматривающие штраф или тюремное заключение на срок до трех месяцев для граждан, отказавшихся от тестирования на коронавирус, сообщает финская газета Aamulehti.

Документ должен вступить в силу в апреле.

В Министерстве социальных дел и здравоохранения Финляндии пояснили, что обязательные медицинские осмотры, в том числе проведение тестирования на коронавирус, могут проводиться, например, в аэропортах и на пограничных переходах.

Предполагается, что обязательные медицинские осмотры будут проходить в стране на постоянной основе, а не только во время эпидемии коронавируса.-0-

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