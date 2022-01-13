В Финляндии зарегистрирован первый случай смерти ребенка от COVID-19

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В финской коммуне Лайхия из-за коронавирусной инфекции скончался ребенок. Это первый зарегистрированный случай смерти несовершеннолетнего от COVID-19 в стране, пишет газета Helsinki Times.

"Ребенок школьного возраста, находившийся в больнице с коронавирусной инфекцией, к сожалению, скончался в минувшие выходные", - рассказал Маркку Лаукконен, исполняющий обязанности директора службы образования в коммуне.

Отмечается, что в Финляндии с декабря 2020 года началась вакцинация детей в возрасте от 5 до 11 лет.

По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в Финляндии зарегистрировано 347 276 новых случаев заражения COVID-19, умерли 1688 человек.-0-