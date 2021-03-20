В Финском заливе спасли около 100 оказавшихся на льдине рыбаков

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В акватории Финского залива в Ленинградской области спасли почти 100 рыбаков, которые оказались на льдине отрезанными от берега, сообщает ТАСС.

По сведениям МЧС, спасено около 90 рыбаков, а в процессе облета территории обнаружены еще 39 рыбаков. Все они доставлены на берег вертолетами и катерами на воздушной подушке.

В спасательной операции участвовали более 30 человек и 10 единиц техники, включая вертолеты МЧС и Росавиации.-0-