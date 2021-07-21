В ФРГ число жертв наводнения увеличилось до 170, власти не надеются найти выживших

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21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате наводнения на западе Германии возросло до 170, сообщает немецкая медиагруппа Redaktionsnetzwerk Deutschland.
Ранее сообщалось о 165 погибших.
Согласно официальным данным, в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия погибли 48 человек, в Рейнланд-Пфальце - 122. При этом 155 человек числятся пропавшими без вести.
Заместитель главы службы технической помощи ФРГ Сабина Лакнер сообщила, что шансов обнаружить выживших практически нет. По ее словам, спасательная операция продолжается, ведутся поиски пропавших без вести. Однако, отметила Сабина Лакнер, вероятнее всего, спасатели будут находить только тела погибших.-0-