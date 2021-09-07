В ФРГ один человек умер и двое попали в реанимацию после ревакцинации от COVID-19

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один из постояльцев дома престарелых в районе Оберхаузен-Хольтен (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) умер, еще двое попали в реанимацию через три дня после ревакцинации от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на портал Focus Online, который привел заявление медиков германского региона.

По его информации, состояние двух человек в настоящее время стабилизировалось. При этом уточняется, что около 10% из 90 повторно привитых в городе пациентов имеют серьезные проблемы со здоровьем - в основном сердечно-сосудистые заболевания, респираторные и неврологические расстройства.

Вместе с тем, как пишет портал, существует ли прямая связь между ревакцинацией и данными случаями, еще предстоит выяснить. Тем не менее соответствующие органы здравоохранения ФРГ были проинформированы о случившемся.

Вакцинация от коронавируса началась в Германии в конце декабря. Первыми прививку сделали пожилые граждане, медики, работники социальных профессий. На сегодняшний день хотя бы одну дозу препарата получили 54,8 млн немцев (65,9% населения), полностью привиты порядка 51,1 млн человек (61,4%). Используются вакцины, разработанные американской фирмой Pfizer и ее германским партнером BioNTech, американскими компаниями Moderna и Johnson & Johnson, а также британско-шведской фирмой AstraZeneca.-0-