В ФРГ предложат вакцинироваться от коронавируса гражданам в возрасте от 12 до 17 лет

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министры здравоохранения 16 федеральных земель Германии договорились о включении в программу вакцинации от коронавируса жителей в возрасте от 12 до 17 лет. Как проинформировало сегодня агентство DPA, решение принято единогласно, сообщает ТАСС.

"У нас достаточно вакцины для всех возрастных групп", - сказал министр здравоохранения Германии Йенс Шпан.

Представители региональных и федеральных властей также договорились с сентября начать программу ревакцинации граждан с хроническими заболеваниями.

В настоящее время два компонента вакцины от коронавируса получили в ФРГ более 52% населения. 61% жителей сделана как минимум одна прививка.-0-