В Фукусиме впервые за два года выловили зараженную радиацией рыбу

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рыболовная ассоциация префектуры Фукусима впервые за два года выловила зараженную радиацией рыбу, сообщает телеканал NHK.

Отмечается, что количество радиоактивного вещества, обнаруженного в морском окуне, в пять раз превышает допустимые национальные стандарты Японии. Рыболовная ассоциация в связи с произошедшим приняла решение приостановить ловлю данного вида рыб в водах Фукусимы.

В марте 2011 года на АЭС "Фукусима-1" произошла авария, когда из-за удара цунами на станции вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в трех энергоблоках расплавилось топливо, которое прожгло защитные корпуса реакторов. Это сопровождалось взрывами водорода и выбросом большого объема радиоактивных веществ, что привело к заражению прилегающего к станции района.-0-