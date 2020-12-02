В Гааге мужчина с ножом напал на прохожих

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На одной из центральных улиц Гааги (Нидерланды) неизвестный мужчина с ножом напал на прохожих, ранены два человека, сообщает местная служба радио- и телевещания Den Haag FM.

Инцидент произошел днем на одной из самых оживленных торговых улиц Grote Marktstraat. Пострадавшие госпитализированы.

По данным полиции, нападавший скрылся. Ведутся поиски преступника.

Примерно в то же время недалеко от места нападения в одном из магазинов вспыхнул пожар. Сотрудники правопорядка устанавливают, связаны ли эти два инцидента.-0-