В Гааге произошел масштабный сбой в электроснабжении

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гааге произошел масштабный сбой в подаче электроэнергии, и около 37 тыс. домов и других объектов остались без света. Об этом сообщает Укринформ.

Возле входов в супермаркеты образовались огромные очереди, не работали кассовые аппараты и банкоматы. На улицах светофоры не работали. Сильный дождь с градом усугубляли обстановку. Через два-три часа электричество в городе появилось.

На остановках трамваев можно было увидеть сообщение о том, что общественный транспорт не работает. Время от времени в Гааге не работал интернет. Причиной отключения электроэнергии называют короткое замыкание на главной распределительной станции.-0-