В Гааге прошла акция протеста против карантина, полиция применила водометы

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гааге 14 марта около 2 тыс. человек пришли в городской парк на антиправительственную акцию протеста, сообщает Euronews.

На плакатах протестующих пестрели надписи "Нет диктатуре" и "Долой карантин!".

Демонстранты выразили несогласие с методами, которыми правительство во главе с Марком Рютте пытается разрешить санитарный кризис. В стране с октября 2020 года закрыты бары, рестораны, музеи, действует комендантский час, а уровень заболеваемости коронавирусом по-прежнему высокий.

Поскольку участников было больше, чем разрешалось властями, правоохранители начали разгон демонстрантов, применив водометы. Была задействована конная полиция. Сообщается об одном задержанном.

Акция состоялась за день до начала всеобщих выборов в Нидерландах. За 150 мест в нижней палате парламента борется рекордное число партий - 37. Шансы "Народной партии" действующего премьера в глазах аналитиков выглядят предпочтительнее. Но, как ожидается, из-за большого числа политических сил, которые пройдут в законодательный орган, процесс формирования правительственной коалиции будет непростым.-0-