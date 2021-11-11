В Гаити бандиты захватили автобус с 50 пассажирами

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гаити вооруженные бандиты захватили автобус с 50 пассажирами, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Prensa Latina.

Автобус следовал из города Ле-Ке на юге республики в столицу Порт-о-Пренс. Позже часть заложников бандиты ограбили и отпустили, за освобождение оставшихся требуют $500 тыс.

Агентства ООН сообщают об ухудшении ситуации в сфере безопасности и гуманитарной обстановки в Гаити после убийства в ночь на 7 июля президента страны Жовенеля Моиза, а также произошедшего в августе землетрясения, в результате которого погибли более 2,2 тыс. человек.-0-