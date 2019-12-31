В галерее в Лондоне повреждена картина Пикассо стоимостью $26 млн

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек повредил картину Пабло Пикассо стоимостью 20 млн фунтов стерлингов ($26 млн) в Современной галерее Тейт в Лондоне. Об этом сообщила елерадиовещательная корпорация BBC.
По ее информации, происшествие случилось 28 декабря, но известно о нем стало лишь сейчас. 20-летний Шакил Масси предположительно порезал картину 1944 года "Бюст женщины", на которой художник изобразил свою возлюбленную Дору Маар.
31 декабря в Магистратском суде лондонского района Камберуэлл-грин в отношении Масси выдвинуты обвинения в нанесении ущерба произведению искусства. Сам молодой человек отверг обвинения.
Суд отказался выпускать Масси под залог, он будет дожидаться в тюрьме следующего судебного заседания по его делу до 30 января.
Картину из экспозиции убрали, величина ущерба устанавливается.-0-