В Гамбурге объявили комендантский час из-за COVID-19

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Гамбурга приняли решение ввести комендантский час в связи с распространением коронавируса, сообщает телерадиокомпания NDR.

Комендантский час будет действовать с 21:00 до 5:00. В это время нельзя будет покидать квартиру без уважительной причины. Будет сокращена работа магазинов и супермаркетов: они должны будут закрываться не позже 21.00.

Также в школах вводятся обязательные экспресс-тесты на коронавирус для учеников и учителей и особый режим работы в детских садах.

Постановление будет действовать до 18 апреля.

По данным местных властей, число случаев заражения коронавирусом за сутки составило 590. Это самый большой суточный показатель с 5 января.-0-