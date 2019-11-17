В Гаване отметили 500-летний юбилей города

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гавана отметила 500 лет со дня основания, сообщает ТАСС. Празднование началось 15 ноября, но многие приуроченные к дате мероприятия продолжаются.

В ночь рождения селения Сан-Кристобаль-де-ла-Абана, которое потом стало столицей Кубы, гаванцы пришли на площадь Пласа-де-Армас (Площадь оружия) к небольшой часовне "Эль Темплете", построенной в XIX веке на месте основания города. По традиции, собравшиеся трижды обходили вокруг священного для кубинцев дерева сейбы, подбрасывали монеты в воздух и загадывали желания. Очередь к сейбе растянулась на несколько сотен метров.

Церемония стала одной из отправных точек масштабных гуляний как в историческом центре города - колониальной Старой Гаване, которая с 1982 года входит в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, так и в более новых районах. Концерты и праздничный салют прошли на восьмикилометровой набережной Гаваны.

Юбилей Гавана встретила с множеством отреставрированных домов периода испанского владычества, обновленным китайским кварталом и вернувшим свой блеск Капитолием.

В день официального открытия Капитолия, сотни гостей собрались перед установленной на его лестнице сценой. В праздничном концерте приняли участие местные вокальные, инструментальные и танцевальные ансамбли, Национальный балет Кубы, Национальный симфонический оркестр, Фольклорный ансамбль Кубы, труппа кабаре "Тропикана".

Кульминацией концерта стал салют из 16 тыс. фейерверков, сопровождаемый музыкой кубинского пианиста Франка Фернандеса.-0-