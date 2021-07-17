17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гаване прошел многотысячный митинг сторонников властей Кубы, сообщает ТАСС со ссылкой на кубинский МИД.

В манифестации в центре кубинской столицы приняли участие более 100 тыс. человек. Они выразили осуждение недавних беспорядков и поддержали политический курс руководства страны. На митинге выступил президент Кубы Мигель Диас-Канель.

11 июля государственное телевидение Кубы проинформировало, что в нескольких городах республики произошли беспорядки, участники которых громили магазины. В ответ Мигель Диас-Канель призвал защитников Кубинской революции выходить на улицы для предотвращения провокаций против властей. По официальным данным, многие сторонники правительства получили ранения в столкновениях с погромщиками. Ответственность за организацию беспорядков власти Кубы возложили на США.-0-