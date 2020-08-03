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03 августа 2020, 22:30

В Генуе открыли новый мост на месте рухнувшего в 2018 году

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемония открытия нового моста Сан-Джорджо, построенного на месте обрушившегося 14 августа 2018 года моста Моранди, прошла 3 августа в Генуе. В мероприятиях участвовали президент Италии Серджо Маттарелла, премьер-министр Джузеппе Конте, мэр Генуи Марко Буччи, губернатор Лигурии Джованни Тоти, архитектор Ренцо Пьяно, курировавший возведение нового сооружения, а также многие другие политические и общественные деятели. Трансляцию вел новостной канал Rai News 24, сообщает ТАСС.

Церемония открытия началась с исполнения национального гимна, затем были зачитаны имена 43 погибших в результате обрушения моста, объявлена минута молчания.

После выступления премьера и представителей местных властей над мостом пролетели самолеты группы высшего пилотажа "Фречче триколори", раскрасившие небо в цвета итальянского флага - зеленый, белый и красный.

Первым по новому мосту проехал президент Италии. Перед открытием он встретился с родственниками погибших.

Ожидается, что для движения транспорта мост откроют 5 августа, однако власти не исключают, что это может произойти и раньше - вечером 4 августа.

14 августа 2018 года в Генуе обрушился длинный пролет моста, по которому проходит скоростная трасса A10 (Генуя - Савона, европейский маршрут Е80). В момент обрушения на нем находились более 30 легковых автомобилей и три грузовика, погибли 43 человека, несколько сотен человек лишились жилья, разрушенного падавшими конструкциями.

Демонтаж моста начался в декабре 2018 года. Темпы разбора немного отставали от запланированных. В конце июня 2019 года саперы провели подрыв последних опор. Сроки окончания строительных работ несколько раз переносились.

Сооружение виадука из 19 пролетов протяженностью 1 067 м, закрепленных на 18 опорах, было осуществлено в рекордные сроки.

Следствие по факту обрушения и гибели людей до сих пор продолжается. Согласно последним выводам международных специалистов, которые были приглашены для экспертизы, важнейшие элементы конструкции были в значительной степени изношены. Точная причина обрушения пока официально не оглашается.-0-

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