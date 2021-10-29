В Германии автомобиль въехал в группу детей

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автомобиль въехал в группу учеников начальной школы у детского сада в немецком городе Витценхаузен федеральной земли Гессен, сообщает Hessenschau.

По данным полиции, две девочки и мальчик в возрасте от семи до девяти лет получили серьезные травмы. Для доставки пострадавших в больницу были задействованы два спасательных вертолета.

30-летний водитель автомобиля также получил серьезные травмы и был госпитализирован.

На данный момент расследуются причины ДТП. Полиция выясняет, мог ли водитель на момент ДТП быть в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.-0-

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