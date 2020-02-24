В Германии автомобиль въехал в толпу зрителей на карнавале

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестный въехал на легковом автомобиле в участников карнавального шествия в германском городе Фолькмарзен (федеральная земля Гессен). Пострадали не менее 10 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на немецкий телеканал ARD.

[now] 15 people are injured after a car hit a crowd in Volkmarsen, Germany pic.twitter.com/eGrHjYKvPo — Fuat Kırcaali (@FuatKircaali) February 24, 2020

Среди пострадавших есть дети. По данным полиции, водитель задержан.

На месте происшествия работают полиция и служба скорой медицинской помощи.-0-