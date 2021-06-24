В Германии число инфицированных индийским штаммом коронавируса за неделю выросло вдвое

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24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Германии за последнюю неделю более чем в два раза выросла доля инфицированных индийским вариантом коронавируса, сообщает Deutsche Welle.
По данным немецкого Института имени Роберта Коха, по состоянию на 18 июня на индийский штамм приходилось около 6% от общего числа заражений коронавирусом. 23 июня этот показатель вырос почти до 15%.
За минувшие сутки в Германии было зафиксировано 1008 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 93 пациента. Всего с начала эпидемии в стране выявлено 3 724 806 случаев заражения, умерли 80 616 человек.-0-