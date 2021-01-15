В Германии число случаев коронавируса превысило 2 млн

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в Германии выросло за сутки на 22 368, за все время пандемии инфекция была выявлена у 2 000 958 жителей ФРГ. Такие данные Института Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ) приводит ТАСС.

Как уточняется, от последствий COVID-19 за минувшие 24 часа в Германии умерли 1113 пациентов. Общее число летальных исходов за все время эпидемии в стране достигло 44 994.

С 16 декабря 2020 года в ФРГ введены жесткие карантинные меры. Закрыты все торговые точки, кроме продовольственных, хозяйственных и некоторых других магазинов, продающих жизненно необходимые товары. Не работают парикмахерские, музеи, театры, косметические салоны, школьники учатся удаленно.

Дополнительно в регионах с наиболее сложной эпидобстановкой запретили отдаляться от дома без веской причины на более чем 15 км. Исключением может стать, к примеру, посещение врача. Запрет действует в округах, где в течение недели на 100 тыс. жителей приходится 200 случаев заражения.-0-