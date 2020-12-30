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30 декабря 2020, 08:50

В Германии число смертей от коронавируса впервые превысило 1 тыс. за сутки

Фото из архива
Фото из архива
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30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Впервые в Германии число летальных случаев, связанных с коронавирусом, превысило 1 тыс. за сутки, сообщает DW.

По данным Института имени Роберта Коха, за последние сутки в стране умерли 1129 пациентов, в общей сложности с начала пандемии - 32 107. За 24 часа выявлено 22 459 новых случаев заражения, общее число инфицированных превысило 1,68 млн.

По мнению главы германской Федеральной врачебной палаты Клауса Райнхардта, в ближайшие месяцы в Германии будет расти готовность населения сделать прививку от коронавируса. "Привитые перестают бояться пандемии, они могут расслабиться и чувствуют себя лучше. Это станет заразным, но уже в позитивном смысле", - отметил эксперт.

По данным соцопросов, сегодня чуть более половины жителей Германии готовы сделать прививку от коронавируса. Однако для формирования массового иммунитета необходимо, чтобы вакцинировались от 65 до 70% населения.

Мировое сообщество продолжает бороться со второй волной пандемии COVID-19. С начала распространения коронавируса инфекция выявлена более чем у 82 млн жителей планеты. Около 1,8 млн человек скончались в результате заражения, выздоровели более 58 млн человек.-0-

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