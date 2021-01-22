В Германии число умерших из-за COVID-19 превысило 50 тыс. человек

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Германии число летальных исходов в результате COVID-19 с начала пандемии составило 50 642, сообщает Deutsche Welle.

По данным Института имени Роберта Коха, за минувшие сутки в стране скончались от коронавируса 859 человек.

Суточный прирост заражений коронавирусом составил 17 862. Всего с начала эпидемии в ФРГ выявлено 2 106 262 случая заражения. Выздоровели 1 780 200 человек.

Между тем средний показатель распространения инфекции вновь снизился - за последние 7 дней из расчета на 100 тыс. населения зарегистрировано 115 случаев заражения.

Накануне, 21 января, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что страна находится в очень серьезной фазе пандемии. Вместе с тем назвала хорошей новостью снижение ежедневного прироста заболеваемости коронавирусом и подчеркнула, что целью продленных ограничительных мер является предотвращение перегрузки системы здравоохранения.-0-