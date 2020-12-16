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16 декабря 2020, 08:48

В Германии число умерших от COVID-19 достигло максимума за весь период пандемии

Фото nbcnews.com
Фото nbcnews.com
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
В мире за сутки более 496 тыс. человек заразились коронавирусом
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16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Германии число умерших пациентов с коронавирусом достигло максимума за весь период пандемии: за сутки в стране скончалось 952 человека. Об этом сообщил Институт Роберта Коха.

Ранее глава института Лотар Вилер заявил, что Германия в настоящее время переживает самый серьезный период за все время пандемии. Так, с 16 декабря в стране вводят новые карантинные ограничения, которые планируют продлить как минимум до 10 января. В населенных пунктах закроют все торговые точки, кроме продовольственных, хозяйственных и некоторых других магазинов, которые торгуют жизненно необходимыми товарами. Работу прекратят парикмахерские, косметические и массажные салоны, тату-салоны и подобные заведения, но по-прежнему будут работать банки, аптеки, почтовые отделения, автомастерские, заправки, аптеки, газетные киоски, зоомагазины.

Новые меры коснутся также частных домов и квартир, где можно будет встречаться представителям максимум двух домохозяйств (не более пяти человек). Правило не распространяется лишь на детей младше 14 лет. В праздничный период с 24 по 26 декабря власти разрешили встречаться максимум 10 жителям, но люди обязательно должны быть друг другу родственниками.

За прошедшие сутки в Германии зафиксировано 27 728 случаев заражения, за все время пандемии коронавирус выявили у 1 379 238 жителей страны. Общее число умерших от COVID-19 в стране составляет 23 427.-0-

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