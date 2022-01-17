В Германии число зараженных COVID-19 с начала пандемии превысило 8 млн

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число зараженных коронавирусом в Германии с начала пандемии достигло 8 000 122, сообщает немецкая служба новостей Tagesschau.

Органы здравоохранения Германии сообщили о 34 145 новых случаях заражения коронавирусом за последние сутки. Также было зарегистрировано 30 летальных исходов. Всего от коронавируса в Германии умерли 115 649 человек. Выздоровели около 7 млн человек.

По данным Института Роберта Коха (RKI), семидневный показатель заболеваемости коронавирусом в Германии бьет антирекорды четвертый день подряд. В настоящее время он составляет 528 новых случаев заражения на 100 тыс. человек. Накануне показатель достиг 515,7, неделю назад - 375,7. Самые высокие показатели заболеваемости ковидом зарегистрированы в северных федеральных землях, в том числе в Бремене (1389,3) и Гамбурге (805,8). В столице Германии Берлине он составляет 947,7.

"Ввиду распространения штамма омикрон число будет продолжать расти", -предупредил немецкий вирусолог Мартин Штюрмер. Ранее сообщалось, что омикрон-штамм в январе стал доминирующим в Германии. На него приходится 73% всех случаев заражения, выявленных в стране за первую неделю 2022 года.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в настоящее время 75% жителей страны вакцинированы хотя бы одной дозой вакцины. И теперь, по его словам, необходимо стремиться к отметке в 80%.

Как пишет ТАСС, сейчас в ФРГ введены ограничения, но они существенно мягче, чем были в периоды первой, второй и третьей волн пандемии. В основном они касаются непривитых - гражданам, которые не прошли вакцинацию, нельзя посещать рестораны, театры, концерты, фитнес-клубы. Также существуют ограничения на социальные контакты.-0-