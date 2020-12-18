В Германии число заразившихся COVID-19 за сутки впервые превысило 33 тыс.

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Германии суточный прирост числа зараженных коронавирусом впервые превысил 33 тыс., сообщает немецкая служба новостей Tagesschau.

Институт имени Роберта Коха в очередной раз объявил новый рекорд по числу зараженных. Сообщается о 33 777 новых случаях COVID-19 за сутки. Число смертей от коронавирусной инфекции за сутки достигло 813, что стало вторым по величине показателем с начала пандемии.

Всего в Германии с начала пандемии заразились 1 439 938 человек. Общее количество летальных исходов увеличилось до 24 938.

Ранее глава института Лотар Вилер заявил, что Германия переживает самый серьезный период за все время пандемии. С 16 декабря в стране ввели новые карантинные ограничения, которые планируется продлить минимум до 10 января. В населенных пунктах закрыты все торговые точки, кроме продовольственных, хозяйственных и некоторых других магазинов с жизненно необходимыми товарами. Работу прекратили парикмахерские, косметические и массажные салоны, тату-салоны и подобные заведения, но по-прежнему работают банки, аптеки, почтовые отделения, автомастерские, заправки, аптеки, газетные киоски, зоомагазины.

Новые меры коснулись частных домов и квартир, где можно встречаться представителям максимум двух домохозяйств (не более пяти человек). Правило не распространяется лишь на детей младше 14 лет. В праздничный период с 24 по 26 декабря власти разрешили встречаться максимум 10 жителям, но люди обязательно должны быть друг другу родственниками.-0-