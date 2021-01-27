В Германии добровольцев учат делать тесты на коронавирус

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Германии открыли курсы, где добровольцев учат делать тесты на коронавирус, сообщает Deutsche Welle.

До недавних пор брать мазки для тестов на коронавирусную инфекцию в Германии имели право только врачи и другие квалифицированные медицинские работники. Однако в январе на совещании федеральных и земельных властей, посвященном вопросам продления и ужесточения локдауна, было принято решение разрешить добровольцам и служащим бундесвера делать тесты на коронавирус после прохождения специальной подготовки.

Разработать курсы для добровольцев в рамках общефедерального пилотного проекта было поручено обществу Красного Креста в Саксонии.

Процесс обучения уже налажен. Он занимает примерно час и состоит из онлайн-курса и практических занятий. Прошедшие обучение смогут проводить экспресс-тесты на выявление антигена SARS-CoV-2, например, у посетителей в домах престарелых и центрах ухода за людьми с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями.-0-